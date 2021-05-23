Россиянам объяснили, почему не стоит бояться миллиардов цикад из Америки

На несколько американских штатов напали миллиарды цикад. Они облепили дома и дороги. Но России такое не угрожает. Эти насекомые не перелетают и живут всю свою жизнь под землей. Об этом «360» рассказал энтомолог, доктор биологических наук Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова Дмитрий Мусолин.

«В России в таком количестве цикады не могут быть. Потому что они не налетели, в США они сидели под землей много лет. Это 17-летние цикады, которые много лет проводят под землей на стадии личинки. Закончив развитие, раз в 17 лет массово вылезают на землю на очень короткое время. Личинки становятся взрослыми насекомыми, они спариваются, откладывают яйца, и опять много лет их будет видно», — рассказал эксперт.

Он отметил, что существует несколько видов цикад. Другие, например, живут по 13 лет.

«Есть более мелкие цикады, с более короткими циклами развития. В России таких крупных и длительно развивающихся видов, насколько я знаю, вообще нет. Ничего необычного ни от жаркого лета, ни от холодного в этом плане не будет», — отметил собеседник «360».

Эксперт добавил, что цикады не опасны для человека, но они очень шумные, так как громко поют. В течение 17 лет они питаются корнями растений. На поверхности земли большого вреда для растений тоже не принесут. Американцы начали активно делиться в соцсетях кадрами, где насекомые в огромном количестве находятся повсюду.

А вот с саранчой в России гораздо сложнее. Для нашего юга это ежегодная проблема.

«Они часто там образуют большие стаи. Могут перелетать с одного места на другое. Есть институты, которые следят за циклами развития. Не знаю, какие прогнозы на этот год. Но не слышал, чтобы что-то планировалось такое ужасное», — резюмировал Мусолин.