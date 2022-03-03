Россиянам объяснили, почему многие верят фейкам

Многие люди предпочитают не проверять полученную информацию, если она их устраивает, именно поэтому некоторые верят фейкам. Об этом в беседе с «360» заявил маркетолог и юрист Роман Носик.

«Кто-то проверяет [информацию], но их меньшинство. А зачем проверять, если эта информация ложится тебе. Если она вызывает у тебя какой-то негативный отклик, ты начинаешь проверять, смотреть, сравнивать, а если [ты говоришь]: „Я так и знал“, — то зачем ты будешь проверять», — сказал эксперт.

Он отметил, что в интернете пользователь может найти информацию как подтверждающую его точку зрения, так и опровергающую ее.

«Если человек верит, он не проверяет [информацию]. Как говорил Варлаам Шаламов, на свете тысяча правд. То есть нас вроде в школе учат, что правда одна, но на самом-то деле это же не так», — указал Носик.

Также эксперт объяснил, почему фейковые фотографии c трагическими кадрами часто становятся очень популярными. По его словам, отрицательные эмоции очень привлекают людей, вызывают обсуждения, заставляют делиться, из-за этого увеличиваются охваты.

«Если какая-то обычная фотография, то ее увидит тысяча человек, а вот фотографию, которая вызвала негативную эмоцию, могут увидеть и 10 тысяч человек, и миллион человек», — сказал он.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко призвал россиян совместно бороться с распространяемыми со стороны западных стран фейками и дезинформацией о проводимой специальной военной операции на Украине.