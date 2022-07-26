Россиянам объяснили, почему летом проще найти работу

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заметил, что сейчас жителям России стало легче находить работу из-за кризиса и сезонных изменений. Специалиста процитировало ИА НСН.

«С одной стороны — лето, и люди менее активно ищут работу. С другой — когда происходят кризисы, люди тоже очень неохотно выходят на рынок труда», — обратил внимание Захаров.

По его словам, получается так, что у работодателей, продолжающих подбор персонала, возникают повышенные сложности с поиском сотрудников. В результате тем, кто выходит на рынок труда, гораздо легче находят работу.

«Но люди боятся выходить на рынок труда: лучше плохая работа, но понятная компания, чем что-то новое и выше оплачиваемое, но неизвестное. Как правило, в кризисных ситуациях работодатели замораживают зарплаты», — отметил Захаров.

Однако в некоторых областях зарплаты повышаются. В частности, это IT-сфера, которая связана с информационной безопасностью.