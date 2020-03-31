Россиянам объяснили, почему коронавирус начали находить у молодых людей

Больше всего заболеванию коронавирусом подвержены люди старше 65 лет. Но инфекцию стали диагностировать и у тех, кому еще нет и 40 лет. На изменение ситуации могло повлиять постоянное изменение вируса и рост числа проводимых тестов.

«Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих», — объяснила врач-вирусолог Евгения Селькова «Вечерней Москве».

Если раньше медики проверяли на инфекцию только тех, кто приехал из неблагополучных стран, то теперь тесты делают и контактировавшим с возможным заболевшим. Другой причиной роста числа заразившихся среди молодежи может быть непрерывное изменение коронавируса.

«Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным», — отметила специалист.

При этом Селькова подчеркнула, что точные данные о заболевании среди людей разных возрастов можно будет озвучить только после прекращения пандемии. Возможно, на ситуацию влияет и то, что старшее поколение больше беспокоится о своем здоровье.

«Они стараются меньше выходить на улицу, самоизолируются, в то время как молодежь нередко игнорирует рекомендации. Вместе с тем обвинять массовые посиделки с шашлыками, на которые все отправились в выходные, не стоит — инкубационный период болезни значительно дольше», — заявила врач-вирусолог.

Она добавила, что пожилые люди быстрее замечают у себя симптомы, так как их иммунитет слабее. Еще одной причиной может быть образ жизни молодежи. Ее представители часто страдают вредными привычками, что снижает иммунитет.

Ранее стало известно, что из 212 случаев инфицирования коронавирусом в Москве 102 приходится на людей, которые моложе 40 лет.