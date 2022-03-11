Россиянам объяснили, почему дефолт маловероятен

Зампред комитета Совфеда по международным делам, доктор экономических наук Андрей Климов заявил, что России не грозит дефолт, а все разговоры, которые ходят вокруг, — информационная война Запада против Москвы. Об этом написала «Политика Сегодня».

Сенатор напомнил, что именно в России сосредоточена треть всех природных ресурсов мира.

«Обратите внимание, как выросли цены на все те ресурсы, которыми обладает Россия: алюминий, никель, золото, газ, нефть. А ведь мы еще ничего не запрещали у нас покупать», — подчеркнул он.

Климов также добавил, что активов Центробанка в Евросоюзе и США более чем достаточно, вот только их заблокировали в конце февраля. Россия, по его словам, не оказывается выплачивать государственный долг в рублях по действующему курсу.

«Я думаю, если мы будем действовать по-умному, а не как иногда поступали, мы можем прийти к тому, что рубль станет одной из самых востребованных мировых валют. Треть ресурсов у нас, трудовые ресурсы очень качественные, производственная инфраструктура неплохая, научный потенциал и, конечно, армия и флот, которые могут это все защитить», — заключил сенатор.