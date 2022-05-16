Россиянам объяснили, почему «борщевой набор» дорожает быстрее фруктов

Поскольку некоторые фрукты в России не растут, многие россияне считают, что они должны стоить дороже капусты и картошки. К тому же рост цен на импорт должен происходить быстрее. Но, как объяснил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, это мнение не всегда верное.

Черников рассказал в беседе с агентством «Прайм», что связь между производством апельсинов и свеклы можно сравнить с производством тракторов и спорткаров. И то, и другое делается из стали, потребляет бензин и ездит, однако никакой связи в динамике их цен нет.

«Один из самых устойчивых стереотипов — это фраза „ну это же растет/делается у нас!“ И раз, бананы у нас не растут, а капуста растет, то любые нарушения в экономике должны в первую очередь приводить к сложностям с бананами, но не с капустой, ведь она — отечественный продукт», — отметил собеседник агентства.

И хотя овощи из «борщевого набора» производятся в России, до нового урожая их почти никогда не хватает, заметил Черников. Поэтому летом традиционно есть период в один или два месяца, когда цена начинает расти за счет импорта капусты, морковки, и других овощей из «борщевого набора».

К тому же нельзя предугадать, будет ли, например, засуха в регионах выращивания той же капусты в этом сезоне.

«Это на шести сотках огорода можно вокруг капусты месяц бегать с лейкой, а на больших площадях дополнительный полив будет стоить денег, которые будут потом заложены в оптовую цену. Да и эффект от такого полива неоднозначный», — отметил Черников.