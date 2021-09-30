Россиянам объяснили, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот

Держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ при превышении установленного минимума денежных средств. Об этом рассказал младший партнер Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Денис Крауялис.

При назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи. В ней будут учтены, в частности, такие критерии, как наличие недвижимости, движимого имущества, и вкладов в банках.

Крауялис в беседе с агентством «Прайм» отметил, что величина вкладов на семью не должна превышать 10 прожиточных минимумов в регионе. Кроме того, по его словам, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам.

«Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут», — подчеркнул юрист.

Если ФНС после назначения и выплаты пособия установит, что у человека был банковский вклад и превышающий установленный минимум доход по нему, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат.

В этом случае, предупредил Крауялис, вся сумма полученных выплат может быть взыскана с человека в судебном порядке.

Собственник может лишиться своего земельного участка по основаниям, прописанным в Земельном кодексе, предупредил доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы «Стрембелев и партнеры» Сергей Стрембелев. Он отметил, что по общему правилу, изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории.