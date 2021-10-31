Россиянам объяснили план действий при потере смартфона

При потере смартфона нужно действовать быстро, чтобы злоумышленники не воспользовались вашими данными. Прежде всего стоит попытаться стереть все с устройства дистанционно: для этого необходимо активировать функцию заранее. Также лучше сразу отвязать все банковские карты от гаджета. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития «Билайна» Алексей Верещагин.

«Отвяжите карты, которые привязаны к смартфону. <…> Смените пароли, которые вы использовали в приложениях и сохраняли в мобильном браузере. После замены установите везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию», — приводит агентство слова собеседника.

По совету Верещагина, чтобы избежать неприятных последствий потери смартфона, надо установить всю возможную защиту на его блокировку и настроить автоуничтожение данных. Если телефон куда-то делся, нужно немедленно позвонить в службу поддержки оператора связи и заблокировать SIM-карту.

Ранее специалист в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал о способе отличить поддельное приложение для смартфона от настоящего.