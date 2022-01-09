Россиянам объяснили отмену обязательной отметки о браке и детях в паспорте

Необходимость в обязательном порядке проставлять в российском паспорте отметки в регистрации брака и детях отпала. Это произошло из-за цифровизации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

При цифровизации государственного управления, отметили в министерстве, основные сведения о россиянах накапливаются в информационных системах органов власти. Заинтересованным ведомствам эти данные предоставляются по запросу.

Поэтому необходимость в обязательной отметке в паспорте о регистрации брака и о детях сейчас пропала.

В стране, согласно данным министерства, за 11 месяцев 2021 года выдали более 10 миллионов паспортов гражданина Российской Федерации.

Срок оформления паспорта в России сократится до пяти дней. Начать получать документы за это время жители страны смогут с 1 июля, накануне сообщили в пресс-центре МВД РФ. В министерстве уточнили, что сокращение срока получения документа будет касаться и цифровых паспортов. Сегодня россияне ждут оформления паспорта в течение 10 дней в том случае, если подали документы по месту жительства. Во всех остальных случаях установлен 30-дневный срок.