Россиянам объяснили особенности масочного режима на улице

Защитную маску на улице носить необязательно. Это средство защиты необходимо на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также действует масочный режим в помещениях. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают», — отметила главный санитарный врач.

Она отметила, что маски по-прежнему необходимо носить в помещениях. По ее словам, это правило действует в большинстве стран мира.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно налаживаться после вспышки коронавируса в июне. По последним данным, прививку от SARS-CoV-2 сделали 37 миллионов человек. Российские медики в течение суток выявили 22 660 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 6 402 564. От последствий заражения коронавирусом умер 163 301 житель России.