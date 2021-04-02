Россиянам объяснили опасность отмены масочного режима

Если сейчас в России отменить масочный режим, то в стране может произойти вспышка коронавируса, как это происходит в Европе. Говорить об отмене этого ковидного ограничения пока рано. Об этом заявила специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе», — приводит ТАСС слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Собеседница агентства подчеркнула, что большую роль в борьбе с пандемией SARS-CoV-2 играет вакцинация. По ее словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее можно будет снять маски.

Ранее Пшеничная рассказала, что по оптимистичному прогнозу пандемия коронавируса закончится через полгода, а если будут трудности, то через год. Сейчас в России полным ходом идет масштабная вакцинация во всех регионах. Сделать бесплатную прививку может любой желающий.