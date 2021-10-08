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    08 октября 2021, 07:51

    Россиянам объяснили, нужно ли выключать геолокацию на смартфоне

    Эксперт Половников объяснил, нужно ли выключать геолокацию на телефоне

    Анастасия Калинина

    Принято считать, что включенная на смартфоне геолокация быстрее разряжает гаджет, так как данные о местоположении передаются разным приложениям. Как выяснилось, это действительно так. Но ради этого не стоит постоянно отключать эту функцию. Об этом рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников в беседе с радиостанцией Sputnik.

    Россиянам объяснили, нужно ли выключать геолокацию на смартфоне

    Включенный GPS помогает человеку ориентироваться на местности и использовать устройство в качестве навигатора. Но многие считают, что таким образом приложения следят за пользователем и используют данные в своих целях, поэтому включают функцию только непосредственно в момент пользования навигатором.

    Половников считает, что GPS полезен, а его постоянное отключение особо не влияет не на разряд батареи, ни на слежку. Во-первых, для корректной работы большинства приложений необходим действующий модуль геолокации. А во-вторых, если кто-то захочет узнать местоположение владельца телефона, то он это сделает в любом случае, даже при отключенной геолокации, уточнил собеседник.

    Эксперт также заявил, что информация о том, что при включенном GPS больше расходуется интернет-трафика, является ложной.

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