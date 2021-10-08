Россиянам объяснили, нужно ли выключать геолокацию на смартфоне

Принято считать, что включенная на смартфоне геолокация быстрее разряжает гаджет, так как данные о местоположении передаются разным приложениям. Как выяснилось, это действительно так. Но ради этого не стоит постоянно отключать эту функцию. Об этом рассказал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников в беседе с радиостанцией Sputnik.

Включенный GPS помогает человеку ориентироваться на местности и использовать устройство в качестве навигатора. Но многие считают, что таким образом приложения следят за пользователем и используют данные в своих целях, поэтому включают функцию только непосредственно в момент пользования навигатором.

Половников считает, что GPS полезен, а его постоянное отключение особо не влияет не на разряд батареи, ни на слежку. Во-первых, для корректной работы большинства приложений необходим действующий модуль геолокации. А во-вторых, если кто-то захочет узнать местоположение владельца телефона, то он это сделает в любом случае, даже при отключенной геолокации, уточнил собеседник.

Эксперт также заявил, что информация о том, что при включенном GPS больше расходуется интернет-трафика, является ложной.

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