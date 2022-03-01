Россиянам объяснили, нужно ли переходить на российскую платежную систему из-за западных санкций

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил россиянам, стоил ли ожидать каких-либо трудностей с иностранными системами оплаты Visa и Mastercard и нужно ли немедленно переходить на российскую систему «Мир». Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, россияне могут перейти на российскую систему, однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Если вы имеете карту банка, попавшего в санкционный список, то вы не сможете использовать карту вне страны. Если банк не попал под санкции, то карта работает без перебоев и за границей.

Все внутренние операции по пластиковым картам обрабатываются со стороны Национальной системы платежных карт, поэтому разницы в Visa, Mastercard и национальной «Мир» никакой нет.

«Карта „Мир“ по функционалу ничем не отличается от Visa или Mastercard. Она точно так же обслуживается, все операции проходят без сбоев. „Мир“ — это полностью наша система, которая регулируется нашими органами. Конечно, в отличие от западных платежных систем, за границей „Мир“ работает в небольшом числе стран. Но раньше у „Мира“ не было мотива идти за границу — теперь он есть», — заключил Беляев.