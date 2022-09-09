Россиянам объяснили нюансы отопительного сезона | 360°

Общество 09 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам объяснили нюансы отопительного сезона Юрист Ткаченко: есть ГОСТ, устанавливающий температуру отопления в квартирах

Читать 360tv в

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко в беседе с журналистами Life рассказал о нюансах отопительного сезона.

Первым делом эксперт пояснил, что отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже.

Реклама

«Жильцы должны знать, что есть ГОСТ, устанавливающий температуру отопления в квартирах. Она не может быть ниже 18–20 градусов (20 — для районов Севера). Если температура ниже этой нормы, то квартира не считается отапливаемой. Также есть отдельное регулирование для подачи отопления, при этом управляющая компания может не отвечать за ресурсы, поступающие от теплоэлектростанции», — сказал он.

Реклама

Как рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, если жильцы дома столкнулись с проблемой несвоевременной подачи тепла либо с некачественным оказанием коммунальной услуги по отоплению, то им необходимо обратиться с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу и зафиксировать проблему.

Работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить о проблеме ресурсоснабжающую организацию.

Допустимый перерыв в отоплении может быть не более 24 часов в течение месяца. Если речь идет о единовременных перебоях, то полное отключение отопления не может длиться более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 градусов, добавила Иващенко.

0 0 0 0 0 0