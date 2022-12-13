13 декабря 2022, 15:21
Россиянам объяснили необходимость введения ограничения скорости электросамокатов до 25 км/ч
Автоэксперт Вячеслав Субботин: ограничение скорости необходимо для безопасного проката
С 1 февраля в России в силу вступят правила по ограничению скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час. О необходимости такого нововведения рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT.
По мнению эксперта, введение скоростных ограничений необходимо для безопасности как водителей транспорта, так и пешеходов.
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Субботин отметил, что в первую очередь новые правила должны коснуться прокатных точек электротранспорта.
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