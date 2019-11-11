Россиянам объяснили необходимость повышения тарифов на сотовую связь

В следующем году жителям России придется выкладывать на 10% больше денег за услуги сотовой связи. К повышению стоимости привели новые принятые законы, которые отразились не только на ценнике, но и развитии 5G в стране. Об этом «360» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, большинство пользователей сотовой связи в России заметили увеличение стоимости сотовых услуг. Это выявил опрос, проведенный специалистами агентства в октябре 2019 года.

Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10% Подробнее

«Прежде всего это (повышение цены — прим. ред.) было вызвано необходимостью операторов увеличения цен ввиду принятия за последние три года нескольких законов, которые потребовали значительных инвестиций: закон о персональных данных, „закон Яровой“ и закон о суверенном Рунете», — пояснил Кусков.

Он добавил, что не стоит забывать о повышении ставки НДС с 1 января 2020 года и отмены национального роуминга на территории страны. Таким образом, все эти факторы не могли не сказаться на стоимости тарифов сотовой связи. При этом последние несколько лет сотовая связь в России была одной из самых дешевых в мире.

«Она не дорожала так, как гречка или коммунальные услуги. Сейчас трудно представить себе человека, который не пользуется сотовым телефоном, но ввиду принятия этих законов операторы вынуждены были реагировать — и не только стоимостными характеристиками, но и откладыванием запуска сетей пятого поколения», — сказал генеральный директор TelecomDaily.

Кусков подчеркнул, что сети 5G должны были появиться в России в 2020 году, но сейчас запуск отложен и произойдет в лучшем случае в 2023-м или 2024 году. Специалисты отмечают, что РФ на пять лет отстает от других стран с началом работы подобных сетей.

Говоря о повышении цены на сотовую связь на 10%, специалист отметил, что такой показатель является средним.

«Он, конечно, чуть больше инфляции, которая в России будет меньше 10%. С другой стороны, именно не на инфляцию был основной упор повышения тарифов, а прежде всего на изменение законодательной базы», — добавил Кусков.

Он призвал не забывать — абоненты и сами стали повышать стоимость использованных услуг. В частности, стали заказывать тарифные планы, которые включают больший объем минут и интернет-трафика, поэтому, естественно, плата за них также больше.