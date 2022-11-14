Общество 14 ноября 2022, 05:17 Россиянам объяснили необходимость повышения тарифов на газ с декабря «Известия»: тарифы на газ повысят с 1 декабря 2022 года для обновления инфраструктуры Pxhere

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В декабре россиян ждет изменение тарифов, в том числе и на газ. В Минэкономразвития разъяснили необходимость такого решения. Об этом сообщили «Известия».

Индексация тарифов на газ вызвана необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ в России. Она нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

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«После этого индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет более полутора лет, то есть следующая произойдет лишь 1 июля 2024 года», — объяснили в Минэкономразвития.

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Как отметили в федеральной антимонопольной службе (ФАС) страны, индексация не приведет к снижению спроса на голубое топливо. Кроме того, объемы поставок газа для россиян будут расти с учетом реализации программы газификации.

Изменение стоимости газа с 1 декабря предусмотрено в документе Минэкономразвития. Из прогноза министерства следует, что через полтора года тарифы поднимутся еще на 7%. Голубое топливо подорожает не только для россиян, но и для производственных предприятий. Тарифы для населения при этом изменяются ниже инфляции.