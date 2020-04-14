    14 апреля 2020, 15:53

    Россиянам объяснили, на каком расстоянии можно заразиться коронавирусом

    Дарья Бунякова

    Один человек может заразиться коронавирусом от другого, если будет находиться на расстоянии менее четырех метров. При этом на различных поверхностях инфекция может сохраняться в течение нескольких дней.
    Россиянам объяснили, на каком расстоянии можно заразиться коронавирусом

    «Сегодня новые сведения — специалисты CDC провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что может передаваться на четыре метра. Вот человек инфицированный может передавать вирус на расстоянии четырех метров», — рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на канале «Россия 24». CDC — Центр по предупреждению и контролю заболеваний США.

    Эксперт добавил, что вирус может сохраняться в аэрозоле от 30 минут до трех часов. На различных предметах этот срок может увеличиваться вплоть до нескольких дней. Брико подчеркнул, что инфекцию можно подхватить не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Такой же особенностью обладает и вирус гриппа.

    Ранее китайские ученые также подтверждали, что коронавирус может распространяться на расстоянии четырех метров. Сейчас же безопасное расстояние составляет 1,5-2 метра.

    По последним данным, российские врачи подтвердили 21 102 случая заражения коронавирусом в стране. Вылечились от заболевания 1694 пациента.