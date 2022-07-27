Россиянам объяснили, на что обратить внимание при выборе застройщика

Юрист Михаил Лямец обратил внимание «Дней.ру» на ряд критериев, как дольщику определить, является ли застройщик надежным.

Во-первых, следует выяснить, какая у девелопера репутация на рынке и какой у него портфель реализованных проектов. Во-вторых, какие партнерские отношения сложились у девелопера с известными агентствами. В-третьих, это поддержка авторитетного брокера, которая повышает шансы на получение проектного финансирования.

«Не надо экономить на собственной безопасности, не надо экономить на возможных рисках. Всегда нужно обращаться к профессионалам: юристам в сфере недвижимости, практикующим защиту прав населения по федеральному закону № 214-ФЗ», — добавил собеседник издания Лямец.