Россиянам объяснили, можно ли замораживать дыню и арбуз на зиму

Арбуз и дыню бесполезно замораживать на зиму. У них очень нежная структура, поэтому перепад температуры их только испортит.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус», — пояснил биолог и агроном Фарход Валиев.

Он добавил, что в обычном холодильнике заморозка происходит не моментально, поэтому мякоть плода сначала растечется и получится, как выразился Валиев, «коктейль со льдом».

Он уточнил, что и арбуз, и дыню лучше хранить в холодильнике около пяти-шести дней. Оптимальный способ — это порезать мякоть на небольшие кусочки.

«Разрезать на небольшие кусочки — и удобно, и вкус сохраняется», — рассказал Валиев.

В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана добавили, что арбуз и дыню следует подвергать шоковой заморозке в промышленных условиях.

При этом специалисты уточнили, что в регионе такой способ продления срока годности не практикуется. У них дыню принято сушить и вялить.