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    25 сентября 2021, 11:17

    Россиянам объяснили, можно ли замораживать дыню и арбуз на зиму

    Дарья Морозова

    Арбуз и дыню бесполезно замораживать на зиму. У них очень нежная структура, поэтому перепад температуры их только испортит.

    Россиянам объяснили, можно ли замораживать дыню и арбуз на зиму

    Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус», — пояснил биолог и агроном Фарход Валиев.

    Он добавил, что в обычном холодильнике заморозка происходит не моментально, поэтому мякоть плода сначала растечется и получится, как выразился Валиев, «коктейль со льдом».

    Он уточнил, что и арбуз, и дыню лучше хранить в холодильнике около пяти-шести дней. Оптимальный способ — это порезать мякоть на небольшие кусочки.

    «Разрезать на небольшие кусочки — и удобно, и вкус сохраняется», — рассказал Валиев.

    В НИИ овощеводства, бахчеводства, картофелеводства Узбекистана добавили, что арбуз и дыню следует подвергать шоковой заморозке в промышленных условиях.

    При этом специалисты уточнили, что в регионе такой способ продления срока годности не практикуется. У них дыню принято сушить и вялить.