Общество 04 февраля 2024, 09:18 Россиянам объяснили, могут ли изъять паспорт из-за переименования города Юрист Репринцев: переименование города не позволяет изымать паспорт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переименование города не станет основанием для изъятия паспортов. Об этом РБК рассказал юрист Михаил Репринцев.

Таким образом он ответил на сообщения ряда жителей Екатеринбурга, которые пожаловались на изъятие загранпаспортов. По их словам, в документе было указано, что их город рождения — Свердловск.

Реклама

«Всем прекрасно известно, что историческое имя Екатеринбург официально вернули Свердловску. Это один и тот же город. Поэтому переименование города не является основанием для изъятия», — сказал он.

Юрист пояснил, что загранпаспорт могут изъять по причине сознательной смены гражданином фамилии или имени либо в случае, когда в указанных сведениях при оформлении документа допустили ошибку.

«Например, если указали неверное место рождения, написали с ошибкой город рождения либо напутали с датой рождения», — добавил Репринцев.

В декабре СМИ сообщали, что российские пограничники начали изымать загранпаспорта, персональные данные в которых указаны с ошибками.