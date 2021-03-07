Россиянам объяснили, кто будет получать большую пенсию

Главные факторы, которые влияют на размер будущей пенсии, — это официальная зарплата и страховой стаж. Но это не все. Сумма выплат зависит от накопленных коэффициентов на лицевом счете в ПФР и от денег в системе обязательной накопительной пенсии.

Проректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с «Российской газетой» объяснил, как формируется страховая пенсия, которая у каждого своя. По его словам, за каждый год официального трудового стажа с договором и отчислениями работодателя в ПФР начисляется один коэффициент. Чем их больше — тем выше размер будущей пенсии.

Еще один фактор — это размер зарплаты. Сафронов отметил, что при минимальной зарплате начисляется 1,048 коэффициента, а при заработке более 122 тысяч в месяц коэффициентов будет 10 — это максимум.

По словам экономиста, следить за начислением коэффициентов можно на сайте ПФР. Повышенные коэффициенты можно получить во время работы, после достижения пенсионного возраста. Размер пенсии повышается при участии в добровольных пенсионных программах.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в следующем году в России якобы снова обсудят вопрос о поднятии пенсионного возраста. Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал эти слухи необоснованной страшилкой.