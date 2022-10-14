Россиянам объяснили, кто может стать добровольцем в рамках частичной мобилизации | 360°

Общество 14 октября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, кто может стать добровольцем в рамках частичной мобилизации Портал «Объясняем.рф» опубликовал критерии для добровольцев в рамках частичной мобилизации РИА Новости

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Россияне, не получившие повестку в рамках частичной мобилизации, могут стать добровольцами и принять участие в спецоперации в составе добровольческого отряда. Критерии отбора опубликовали на официальном портале «объясняем.рф».

Стать добровольцем можно и в случае, если человеку отказали в мобилизации исходя из существующих критериев. Важно, чтобы желающий имел гражданство РФ. Еще одно условие — возрастное — записаться в отряд добровольцев можно до 60 лет.

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Также добровольцами могут стать те, кто имеет опыт службы (или прошел сборы) в армии или ином силовом ведомстве. Такую возможность предоставляют членам охотничьей организации или казачьего общества, людям с опытом в стрелковых видах спорта.

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Согласно данным на сайте, формальных ограничений по состоянию здоровья для добровольцев нет. Оно оценивается в индивидуальном порядке при явке в военкомат.

Заявки от женщин на участие в спецоперации в любом статусе не принимаются. Но желающие могут подключаться к работе волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ, которые оказывают поддержку семьям военнослужащих. Активисты собирают гуманитарные наборы, помогают в быту, решают другие задачи.

На платформе «Объясняем.РФ» ранее запустили чат-бот, где также можно получить ответы на актуальные вопросы о частичной мобилизации. Если бот не сможет предоставить информацию по тому или иному запросу, он передаст его в нужное ведомство.

Использовать чат-бот можно на страницах портала во «ВКонтакте», в Telegram и в Viber

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