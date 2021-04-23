Россиянам объяснили, кто может сохранить зарплату в майские праздники

После объявления президента Владимира Путина о продлении майских праздников у многих возник вопрос, как будут обстоять дела с зарплатой в эти дни. Однако после подписания указа даты будут закреплены трудовым кодексом. Об этом «360» рассказал депутат VII созыва Госдумы РФ и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас выходные дни закреплены Трудовым кодексом. Если президент Владимир Путин подпишет указ в связи с теми рекомендациями, которые дает Роспотребнадзор, надо смотреть, что будет написано в указе. Напомню, что в прошлом году целый месяц у страны были выходные дни. При этом работодателю вменялась обязанность сохранить зарплату», — объяснил эксперт.

В пятницу президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.