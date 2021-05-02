Россиянам объяснили, кто может получать две пенсии

Некоторые категории пенсионеров имеют право сразу на две выплаты. Например, россияне могут получать пенсию по инвалидности и по старости. Об этом рассказала заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

«Две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — сказала Бибикова «Парламентской газете».

Она пояснила, что в случае с бывшими силовиками возможность получать две выплаты распространяется на тех, кто заработал пенсию по выслуге лет. Также эта категория граждан должна накопить 21 пенсионный балл и стаж, который в 2021 году составляет 12 лет.

«Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой», — подчеркнула сенатор.

По словам Бибиковой, в этом случае россиянам выплачивается только страховая часть пенсии. Ранее среди жителей страны провели социальный опрос об индексации пенсий. Увеличение всех выплат ждут от правительства 37% россиян, показали результаты исследования.