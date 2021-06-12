Россиянам объяснили, кто имеет право на бесплатную квартиру

В России есть несколько категорий граждан, которые имеют право на бесплатную квартиру. Самая массовая из них — очередники, рассказала глава Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Встать в очередь на бесплатное жилье с 2005 года могут только малоимущие россияне. Кто относится к малоимущим — определяют региональные власти исходя из размера регионального прожиточного минимума, сообщило Ura.ru.

При этом учитывается денежный доход, а также подлежащее налогообложению имущество членов семьи. По словам Косаревой, на каждого члена семьи должна приходиться жилплощадь меньше учетной нормы. В этом случае можно будет стать очередником.

«Доход и размер жилплощади не должны быть выше предела не только при постановке в очередь, но и когда придет время получать жилье», — отметила специалист.

Если человек специально ухудшает условия, то его поставят в очередь не раньше чем через пять лет.

Помимо очередников, право на бесплатное жилье есть у льготников — ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, детей-сирот. А также у судей и прокуроров.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение стоимости аренды недвижимости в России. По их мнению, в обозримом будущем ставки продолжат падать. Причиной стало увеличение предложения и снижение спроса, сообщило Nation News.