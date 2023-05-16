Общество 16 мая 2023, 17:15 Россиянам объяснили, кому выгодно введение проектной документации на частный дом Архитектор Ефимова: обязательное введение документации выгодно в первую очередь банкам

Читать 360tv в

Минстрой выступил с инициативой, в которой говорится, что теперь россияне при самостоятельном строительстве частных домов должны будут готовить для них проектную документацию. Предложение было направлено в в Российский строительный союз, написал РИАМО.

Как отметила архитектор АСК Domix Анастасия Ефимова, обязательное введение проектной документации выгодно в первую очередь банкам и тем, кто получит дополнительную коммерческие заказы.

Реклама

«Таким образом, ипотеку смогут давать не только крупные банки. Но количество ипотечных займов может и не увеличиться, если процедура согласования строительства станет сложнее», — добавила архитектор.

Представитель компании «Технониколь» Татьяна Суворова считает, что проектирование хотят регламентировать для улучшения качества домов, и, соответственно, качества жизни.