Общество 02 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, кому положена паллиативная помощь

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Новый приказ Минздрава конкретизировал виды паллиативной помощи, которую будут оказывать в российских больницах в условиях дневного стационара после получения лицензии. "Парламентская газета" рассказала, кому положена паллиативная помощь в России.

Теперь медучреждения могут получить лицензию и на паллиативную помощь в условиях дневного стационара.

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Паллиативная помощь полагается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. В этом списке онкологические, кардиологические, неврологические болезни, серьезные последствия травм, ВИЧ и СПИД.

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Если человек нуждается в паллиативной помощи, его близким нужно оформить паллиативный статус. Для этого надо обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления, чтобы он направил документы на врачебную комиссию.

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