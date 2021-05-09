Россиянам объяснили, кому положена двойная пенсия

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на двойную пенсию. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

«По общему правилу если гражданин претендует сразу на несколько видов пенсий, ему через ПФР оформляется наибольшая выплата из предоставленного выбора. Однако пенсионное законодательство устанавливает ряд категорий пенсионеров, которые могут получать две пенсии одновременно», — рассказал он «Российской газете».

Он уточнил, что двойная пенсия положена людям, получившим инвалидность из-за военной травмы, — ликвидаторам техногенных катастроф, членам их семей и тем, кто получил травмы вследствие данных аварий.

Также на эти выплаты могут рассчитывать ветераны и инвалиды ВОВ. Для этих категорий в мае 2021 года была установлена доплата к пенсии в размере 10 тысяч рублей — традиционная выплата ко Дню Победы.

Кроме того, двойную пенсию могут получать члены семей погибших военнослужащих, отдельные категории военнослужащих, пенсионеры, имеющие звание «Житель блокадного Ленинграда», служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Ранее россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии. Для этого существует специальная формула.