Россиянам объяснили, кому еще выгоден бесплатный проезд для детей до 16 лет

Введение бесплатного проезда для детей до 16 лет поможет не только малообеспеченным семьям, но и экономике каждого региона. Об этом «360» рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«Данная инициатива — продолжение законодательных инициатив, которые касаются детей и поддержки детей, в том числе из малообеспеченных семей. На сегодняшний день мы приняли законопроект, по которому детей не могут высаживать из общественного транспорта до 16 лет. Конечно, прекрасно понимаем, что общество этой нормой и этим правом будет пользоваться», — объяснил депутат.

Поэтому было предложено ввести еще и бесплатный проезд для детей до 16 лет. Так, по мнению представителя партии ЛДПР, у общества будет меньше организационных вопросов.

«Чтобы не возникало вопросов, кому можно, а кому нет, почему пытаются высадить и так далее, чтобы какие-то дополнительные штрафные санкции на кондукторов не взваливать, мы предложили и вышли с инициативой полностью предоставить бесплатный проезд для всех категорий граждан до 16 лет. Так называемый бесплатный проездной», — сказал он.

Фракция ЛДПР предлагает финансировать из федерального бюджета.

«Это небольшие финансовые средства, которые, наоборот, поступая напрямую в муниципалитеты, помогут в развитии даже экономики. Вот наши критики говорят, что экономическая составляющая здесь под вопросом: давайте эти средства лучше на другое потратим. Но здесь есть поддержка в том числе и внутренней экономики», — заключил собеседник «360».

Председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин назвал инициативу популизмом. Он отметил, что «разумная система социальной поддержки» работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей.