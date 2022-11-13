Общество 13 ноября 2022, 04:13 Россиянам объяснили, кого нельзя лишить премии Юрист Кудерко: нельзя лишить премии работника, если она «увеличивает» оклад до уровня МРОТ Pxhere

Читать 360tv в

Если оклад сотрудника компании меньше МРОТ, то его нельзя лишить премии, поскольку она «увеличивает» размер зарплаты до этого уровня. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

В обратной ситуации, если сотрудник с таким окладом все же лишается премии, будет нарушен закон. Государство, как пояснила Кудерко, гарантирует, что при полной отработке рабочего времени минимум заработной платы не может быть менее МРОТ.

Реклама

Юрист также отметила, что премия может быть ежемесячной, квартальной, годовой, или же приуроченной к определенному событию. Кудерко пояснила, условия премирования сотрудников подробно и однозначно должны быть прописаны в положении о премировании или в положении об оплате труда.

Реклама

Причем, это прописывается независимо от того, является ли организация частной или бюджетной. Если при соблюдении всех условий премии нет, то это повод для обращения в суд или трудовую инспекцию.

С 1 января работникам, чей доход зависит от МРОТ, могут поднять зарплату. Это связано с повышением нижнего порога оплаты труда.