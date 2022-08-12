Россиянам объяснили, когда УК должна травить тараканов

Юрист Сергей Сорокин в беседе с «Тульской службой новостей» рассказал, в каких случаях управляющая компания должна травить тараканов. По словам эксперта, все работы на общедомовой территории входят в зону ответственности УК.

«Эта процедура также входит в обязанности управляющей организации, как, например, уборка сосулек с крыши дома», — сказал юрист.

В том случае, если тараканы бегут от соседей, то необходимо привлекать к ответственности именно их.

«В Москве даже были случаи, когда подобных нечистоплотных жильцов выселяли несмотря на то, что квартира им принадлежала. Бороться с насекомыми и паразитами в своем жилище — это не право, а обязанность. Ведь речь идет о многоквартирном доме, где все помещения взаимосвязаны», — добавил Сорокин.

По его словам, в таком случае следует обращаться в санитарно-эпидемиологическую станцию.