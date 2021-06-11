Россиянам объяснили, когда подавать заявление о выплате на детей-школьников

За выплатой в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста можно будет обратиться с 15 июля до конца октября 2021 года. Заявление примут как в электронном формате, так и лично при посещении ПФР.

Выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей указанного возраста, уточнили в пресс-службе Минтруда. Ее предоставят и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательным программам, или их законным представителям.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда <…> с 15 июля до 1 ноября 2021 года», — отмечено в сообщении.

Если обращаться за выплатой дистанционно через портал госуслуг, то предоставлять никакие справки родителям не потребуется.

Заявление о назначении единовременной выплаты территориальный орган Пенсионного фонда рассмотрит в срок не более пяти рабочих дней с даты регистрации документа.

Выплаты на школьников в России, уточнил Минтруд, смогут получить родители более 20 миллионов детей.

Ранее министерство выступило за выплату материнского капитала отцам, которые воспитывают детей в одиночку.