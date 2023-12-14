14 декабря 2023, 03:07
Россиянам рассказали, когда опасно платить по QR-коду
Эксперт Gem Space Закарян предупредил о рисках при оплате по QR-коду
Оплата товаров по QR-коду будет безопасной только при соблюдении определенных правил. Как не попасться на уловки злоумышленников, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян агентству «Прайм».
При оплате по QR-коду в магазинах нужно обратить внимание, кто указан в качестве покупателя, поскольку в случае подмены реквизитов вернуть средства или отказаться от покупки не получится. Проводить платеж по коду модно лишь в торговых точках со стабильным интернетом, так как при потере соединения кассовый аппарат не выдаст чек, объяснил эксперт.
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Также важно позаботиться о безопасности транзакции. Злоумышленники могут использовать фейковые QR-коды со встроенными фишинговыми ссылками.
«Таким образом либо деньги отправятся не по назначению, либо мошенники получат данные банковской карты», — добавил Закарян.
Власти Москвы ранее запретили использование QR-кодов на остановках общественного транспорта, билбордах и других конструкциях. Это связано с участившимися случаями мошенничества.
Интернет
Мошенничество
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