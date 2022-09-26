Россиянам объяснили, каким образом злоумышленники крадут деньги с помощью QR-кодов | 360°

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Россиянам объяснили, каким образом злоумышленники крадут деньги с помощью QR-кодов

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Зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ Тимур Аитов в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что мошенникам удалось придумать схему, как использовать оплату покупок с помощью QR-кодов в своих целях.

По словам специалиста, отследить это можно на примере Китая.

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«По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Мы это видим на примере Китая. Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия», — сообщил Аитов.

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Эксперт объяснил, что злоумышленники фотографируют код на специальную камеру и таки образом воруют деньги.

«Если QR-код на стороне покупателя, скажем, в супермаркете, человек обычно идет к кассе и готовит код заранее — активирует экран, чтобы не задерживать очередь. В этот момент появляются злоумышленники, которые фотографируют код на специальную камеру и воруют деньги», — заключил Аитов.

Мошенничество

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