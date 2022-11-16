Общество 16 ноября 2022, 11:53 Россиянам объяснили, каким образом мошенники могут завладеть чужой перепиской

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, как злоумышленники могут завладеть СМС-перепиской владельца мобильного номера.

По словам эксперта, на черном рынке за услугу передачи сообщений просят четыре-пять тысяч рублей.

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«Злоумышленники могут обратиться к кому надо, к сотруднику мобильного оператора, и за определенную сумму он сделает так, что сообщения и звонки будут поступать не владельцу номера, а мошенникам», — пояснил Пащенко.

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Даже если переадресация сработает, человек может этого не заметить.

Пащенко также предупредил, что мошенники могут получить доступ не только к личной переписке, но и к кодам для подтверждения банковских операций.