Россиянам объяснили, каким образом хакеры могут использовать персональные компьютеры

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко объяснил, как хакерам удается взламывать компьютеры россиян и заражать их вредоносными файлами. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

Как отметил эксперт, злоумышленники создают специальные «зомби-сети» для атаки ресурсов госучреждений, компаний, СМИ и обычных пользователей.

«Сейчас самый большой вред, когда операционную систему вашего компьютера используют для атак на сервера российских компаний и учреждений, на те же „Госуслуги“. <…> Зараженные компьютеры наших пользователей, которые находятся на территории РФ, по определенной команде начинают атаковать российские сервера, сайты, например, новостные ленты. Пользователи могут даже не заметить, что их машины использовали для атаки», — предупредил Пащенко.

Эксперт отметил, что хакеры крадут персональные данные пользователей, чтобы потом шантажировать ими. Кроме того, они могут запускать на устройства вирусы-вымогатели, которые блокируют экран и требуют выкупа.