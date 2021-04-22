Россиянам объяснили, какие товары с дефектом нельзя вернуть в магазин

Как выяснилось, существует ряд товаров, которые нельзя вернуть в магазин даже с дефектом. Об этом рассказал заместитель руководителя Роскачества и эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

«К ним относятся игрушки с двигателями, автомобили, мотоциклы, суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты», — перечислил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Также к ним относится бытовая техника, компьютеры, устройства к ним, комплекты спутникового телевидения, игровые приставки, проекторы с цифровым блоком управления, фото- и видеокамеры, объективы к ним, часы наручные и карманные.

Если что-то из перечисленного было с дефектом, то для таких товаров предусмотрен сервис в виде ремонта и замены запасных частей. Тем не менее есть исключение. Например, если в ходе сервисных работ или в результате экспертизы получится установить заводской брак, который не позволяет пользоваться товаром по назначению, то он подлежит обмену на общих основаниях, подчеркнул эксперт.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин ранее рассказал, что оставленные на кассе чеки порой становятся добычей мошенников. С их помощью можно вынести вещи из магазина или украсть персональные данные.