Общество 30 ноября 2022, 14:03 Россиянам объяснили, какие меры применяются за несвоевременную уплату налогов

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Член Палаты налоговых консультантов России, советник налоговой службы второго ранга Наталья Шаповалова в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала, что грозит россиянам за несвоевременную уплату налогов.

Каждый год до 1 декабря налоговая инспекция рассылает уведомления о необходимости уплатить имущественные налоги за предыдущий год. Если же налог не оплачивается в течение месяца, то он превращается в налоговую задолженность.

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«Если есть налогооблагаемые имущество или доходы, но не пришло налоговое уведомление, то нужно обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию, в том числе через МФЦ», — сообщила Шаповалова.

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За несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф в размере от 20% до 40% в зависимости от задолженности. При этом специалист подчеркнула, что это мера действует в исключительных случаях. Чаще всего гражданам начисляют обычные пени.