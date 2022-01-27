Россиянам объяснили, какая вода считается полезной и безопасной

В Совете Федерации совместно с экспертами подготавливают новую книгу, в которой расскажут о питьевой воде и о том, как сделать ее потребление рациональным. Пока идет работа, сенаторы предлагают запретить разлив воды из источников, вокруг которых нет санитарных зон, защищающих о попадания в жидкость опасных отравляющих веществ.

В Министерстве природных ресурсов и экологии России предполагают, что 1,1% дополнительных случаев болезней россиян за 2020 год могут быть связаны именно с низким качеством питьевой воды. Такая информация следует из доклада «О состоянии окружающей среды», который опубликовали в середине декабря прошлого года.

Там сказано, что чаще всего такие заболевания связаны с инфекциями мочеполовой системы, пищеварительных органов, кожи, мышц, костей — а также с некоторыми другими болезнями, сообщила «Парламентская газета».

Некоторые эксперты уверены, что здоровье каждого отдельного человека и населения страны в целом зависит от качества питьевой воды, которую потребляют люди. Поэтому они считают необходимым разработать целый комплекс мер, которые помогут ее очистить. Важно также, популяризировать современные подходы к изучению свойств воды и ее очищения.

«В этом случае люди будут более осознанно подходить к выбору воды для потребления», — подчеркнул первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды Сергей Митин.