Общество 25 апреля 2023, 10:35 Россиянам объяснили, какая температура воздуха должна быть в офисном помещении Кандидат медицинских наук Руссу: по СанПиНу в офисе должно быть 22-24 градуса

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По санитарным правилам, которые действуют в России, среднесуточная температура воздуха должна находиться в пределах 22-24 градусов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Иван Руссу, написала «Москва 24».

«Когда на улице происходит какой-то погодный коллапс, установленные показатели могут немного отклоняться от нормы», — добавил он.

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Слишком теплые температуры, как и холодные, могут негативно сказаться на общем самочувствии работника. У него падает работоспособность, начинаются головные боли и тошнота. При этом сидеть под климатической техникой чревато простудами.

В теплое время года специалист рекомендует проветривать помещение, периодически выходить из офиса на свежий воздух, пить больше воды и протирать поверхности от пыли и пыльцы.

Если температура в офисе не соответствует стандартам, сотрудникам следует обратиться к руководству.