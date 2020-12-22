Россиянам объяснили, как жарить шашлыки на дачах при новых противопожарных правилах

Новые правила противопожарного режима не запрещают россиянам устраивать пикники с шашлыками на приусадебных участках. Жарить мясо на дачах по-прежнему можно. Необходимо только соблюдать меры предосторожности.

«Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности», — объяснил ситуацию директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что власти на местах могут ужесточать новые правила в случаях сухой и жаркой погоды или сильного ветра.

По словам Еникеева, жарить шашлыки на своем участке можно минимум в 20 метрах от дома (на мангале — в 10 метрах), а рядом должен быть огнетушитель или как минимум ведро с водой.

Новые противопожарные правила вступят в силу в России с 1 января 2021 года. Они коснутся разведения костров на приусадебных участках, курения на вокзалах, в больницах и вузах, использования газового оборудования, хранения своих вещей в подвалах многоквартирных домов и других моментов.