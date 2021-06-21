Россиянам объяснили, как жара «убивает» гаджеты

Прямые солнечные лучи опасны для гаджетов, когда те находятся на зарядке. Причем солнце может навредить не только смартфонам, но и самому зарядному устройству.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с радио Sputnik объяснил, что телефоны и так нагреваются во время зарядки, поэтому дополнительный разогрев от солнца им не нужен. Техника может просто выйти из строя.

«Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку», — предостерег специалист.

Также он не советует резко пытаться охладить перегретый смартфон, потому что внутри него может образоваться конденсат, что негативно повлияет на работу гаджета. Лучше всего просто выключить его и убрать в темное сухое место.

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