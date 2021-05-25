Россиянам объяснили, как защититься от комаров

Для защиты от комаров нет одного действенного способа. Профилактика укусов кровососущих насекомых — это комплекс мер. Уберечься от нападения комаров помогут москитные сетки на окнах и дверях, электрофумигаторы и инсектицидные спреи. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

«Мероприятия по защите людей от укусов комарами в жилых помещениях включают использование противокомариных (противомоскитных) сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами в аэрозольной упаковке, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в местах массового нападения комаров стоит носить защитную одежду. По данным федеральной службы, на территории России живут более 100 видов и подвидов этих насекомых. Некоторые из них могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

«Специфическая профилактика инфекций, передающихся комарами, (вакцинация — прим. ред.) разработана против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита», — добавили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что комары выбирают жертву не по группе крови, а по запаху тела человека и его теплу.