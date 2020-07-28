Россиянам объяснили, как защититься от «черных риелторов» при покупке жилья

«Черные риелторы» постоянно прибегают к новым уловкам, лишая людей последнего жилья или денег. Чтобы уберечься от мошенничества, есть несколько надежных способов.

Как сохранить собственные средства и квадратные метры, рассказала газета «Известия». Один из вариантов — идти на сделку со знакомыми людьми. Это гораздо безопаснее, чем покупать недвижимость у незнакомцев.

При покупке жилья сейчас довольно популярно титульное страхование. Благодаря ему человек получает защиту от «уже произошедших событий», о которых на момент заключения договора не было ничего известно. Таким образом можно получить потраченные на приобретение жилплощади средства, если имело место мошенничество, появились наследники или несовершеннолетние, чьи интересы не учли при сделке. Компенсация положена за предыдущие приватизации и иные обстоятельства, которые способствуют отчуждению собственности у покупателя.

Проведение сделки через нотариуса тоже защищает интересы покупателя при операциях с недвижимостью. По каждому договору купли-продажи в таком случае ведется своеобразное расследование. Оно позволяет выяснить «всю историю перехода права собственности на тот или иной объект», есть ли на нем обременения или ограничения и соблюдены ли интересы третьих лиц. За ошибку нотариус отвечает деньгами.