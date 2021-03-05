Россиянам объяснили, как защитить квартиру от мошенников

Собственники жилья в России, которые боятся квартирных мошенников, могут защитить себя от них. Для этого надо в Росреестре наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом. Об этом сообщил юрист Тимур Маршани.

«Никогда сделку не проведут без согласия собственника, если вы заранее установите эти ограничения», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, запрет можно оформить, подав соответствующее заявление в многофункциональный центр (МФЦ). После того, как будет наложен запрет, никто не сможет зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры без письменного согласия собственника на это.

Зачастую понять, что квартиросъемщик — аферист, очень сложно. Ведь мошенники редко выдают себя поведением. Эксперт сказал, что должно настораживать, если жилец сразу же согласился на все условия хозяев.

Доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России Андрей Некрасов заявил, что продажа квартиры арендатором — это «очень топорное мошенничество, которое сейчас почти не практикуется». Он добавил, что специалисты Росреестра легко распознают поддельные паспорта при помощи специальных аппаратов.