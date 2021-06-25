Россиянам объяснили, как защитить свои смартфоны в жару

Аномальная жара — потенциально опасная погода для смартфонов. Активное использование гаджетов на удаленке накладывается на повышенную температуру. Многие берут телефоны с собой на пляж, где солнечные лучи и песок могут их испортить. Защитить электронные устройства поможет прием из советских времен. Об этом радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

«Там (на пляже — прим. ред.) сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса», — объяснил IT-специалист.

По словам собеседника, чтобы защитить смартфон от летней жары, грязи и песка, его можно завернуть в полиэтилен, как это делали с пультами дистанционного управления техникой в советские времена. Таким образом, подчеркнул Рябинин, можно уберечь экран от повреждений и спасти гаджет от солнечных лучей.

Аномальная жара продержится в Европейской России до конца недели. Попрохладнее на несколько градусов станет в субботу, 26 июня, однако дожди пройдут лишь на 5% территории региона. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.