20 января 2023, 15:16
Россиянам объяснили, как защитить недвижимость от мошенников с помощью «Госуслуг»
Минцифры: россияне на «Госуслугах» смогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
Россияне смогут защитить свою недвижимость от мошеннических сделок с помощью портала госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
В ведомстве напомнили, что мошенники могут провести сделку с недвижимостью незаконным путем без владельца, используя, например, поддельную доверенность. Но от таких ситуаций существует защита.
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Для этого необходимо внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника, пояснили в Минцифры.
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Теперь запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке, можно на «Госуслугах». Чтобы подать заявление, у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись на портале.
Также потребуется установить приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Ее можно оформить бесплатно, для процедуры нужен будет загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.
Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней. Уведомление об этом придет в личный кабинет пользователя. Точно так же можно снять запрет, если его установили ранее, заключили в Минцифры.
Недвижимость
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