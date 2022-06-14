Россиянам объяснили, как защитить компьютер от «программы-комбайна»

Руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско объяснил, что значит программа-комбайн и как защитить от нее компьютер. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, в последнее время участились атаки так называемых программ-комбайнов, объединяющих сразу несколько типов вирусов.

«В последнее время распространились своеобразные программы-комбайны. Они сочетают в себе ряд вредоносных функций. Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных», — сообщил Вураско.

Эксперт советует в качестве защиты от таких программ не торопиться переходить по ссылкам из сообщений и не скачивать неизвестные файлы. Кроме того, на любом компьютере стоит использовать антивирус.