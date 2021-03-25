Россиянам объяснили, как заработать на электричестве

Благодаря вступившему в стране постановлению правительства № 299, россияне могут продавать электроэнергию. Об этом написала газета «Взгляд».

В частности, речь идет о домах, где размещены солнечные панели или ветровые энергоустановки. Продавать излишки генерации в сеть можно было и раньше, но из-за отсутствия нормативной базы это было довольно сложно.

Теперь электросетевые компании обязаны заключать с владельцами объектов микрогенерации договоры на подключение по базовой цене. Для физических лиц сумма составит 550 рублей. Кроме того, отказ организации и создание препятствий для этого можно будет оспорить в антимонопольных органах.

«Владелец микрогенерации будет ежемесячно оплачивать только разницу между потребленной из сети и выданной в сеть электроэнергии, а также может зарабатывать в случае выдачи электроэнергии в сеть», — рассказал генеральный директор компании «Донэнерго» Сергей Сизиков.

Это нововведение особенно актуально для дачников. Пока они находятся в городе, солнечные панели и ветровые установки приносят им доход. К тому же стоимость таких панелей постоянно снижается на российском рынке.

По словам адвоката Ольги Туренко, продажа излишков электроэнергии не считается предпринимательской деятельностью, поэтому полученные от нее доходы не облагаются НДФЛ.

Ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов ранее рассказал, как сэкономить на электроэнергии. Для этого нужно отказаться от ламп накаливания и летом не сидеть дома, а больше гулять.